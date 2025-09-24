Castellabate, nuovi progetti di assistenza sanitaria e sociale sul territorio

Si va verso un potenziamento dei servizi di assistenza sociale e sanitaria a Castellabate. Nelle scorse settimane, il Comune ha stipulato un accordo con l’Asl Salerno per la concessione in comodato gratuito trentennale di parte della struttura del locale Saut in Via SS. Martiri di Nassiriya nella frazione di Santa Maria.

Ora il Comune è al lavoro per ristrutturare due locali ora in disuso che saranno popolati da medici di medicina generale AFT per dare un aiuto al sistema sanitario locale.

Inoltre è stato firmato anche un protocollo d’intesa per l’attivazione di un ambulatorio virtuale di comunità, che mira alla realizzazione di un moderno spazio fisico attrezzato dove i cittadini possono accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita, senza dover raggiungere ospedale o distretti sanitari, rappresentando così un ponte tra sanità digitale e comunità locale. 

