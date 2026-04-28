Castellabate, al via la riqualificazione dei locali in via Landi a Santa Maria

28/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Sono iniziati a Castellabate i lavori di recupero e riqualificazione dei locali situati in via Landi, nel cuore della frazione di Santa Maria.

Gli spazi, finora inutilizzati, saranno trasformati in strutture destinate a servizi pubblici e attività di interesse collettivo. Il progetto prevede la realizzazione di bagni pubblici moderni, accessibili anche alle persone con disabilità, oltre a due locali commerciali e un’area polifunzionale dedicata ad attività sociali, culturali e ricreative.

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Un intervento che mira a restituire funzionalità e valore a una zona centrale del paese, migliorando al contempo i servizi per residenti e turisti.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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