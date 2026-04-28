Castellabate, al via la riqualificazione dei locali in via Landi a Santa Maria

Sono iniziati a Castellabate i lavori di recupero e riqualificazione dei locali situati in via Landi, nel cuore della frazione di Santa Maria.
Gli spazi, finora inutilizzati, saranno trasformati in strutture destinate a servizi pubblici e attività di interesse collettivo. Il progetto prevede la realizzazione di bagni pubblici moderni, accessibili anche alle persone con disabilità, oltre a due locali commerciali e un’area polifunzionale dedicata ad attività sociali, culturali e ricreative.
Un intervento che mira a restituire funzionalità e valore a una zona centrale del paese, migliorando al contempo i servizi per residenti e turisti.
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