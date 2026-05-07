Castellabate, al via i lavori sulle spiagge: interventi a Pozzillo in vista della stagione balneare

Sono partiti a Castellabate gli interventi di ripristino, pulizia e manutenzione dell’arenile in località Pozzillo, in preparazione dell’apertura ufficiale della stagione balneare fissata per il prossimo 15 maggio.
Le operazioni, avviate dall’amministrazione comunale, puntano a garantire decoro, sicurezza e piena fruibilità delle spiagge del territorio in vista dell’arrivo dei primi flussi turistici.
Particolare attenzione viene riservata alla gestione della Posidonia oceanica spiaggiata a seguito delle recenti mareggiate che hanno interessato il litorale cilentano. Gli interventi prevedono infatti attività di rimozione controllata e salvaguardia del materiale naturale, nel rispetto degli equilibri ambientali e delle normative vigenti in materia di tutela costiera.
Tra le opere in corso anche il ripristino e il completamento della passerella pedonale che collega l’arenile, infrastruttura considerata fondamentale per migliorare l’accessibilità della spiaggia e favorire una fruizione più agevole da parte di residenti e visitatori.
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