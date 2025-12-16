Castel San Lorenzo, diventa di proprietà del comune la dimora storica “Palazzo Carafa”

16/12/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Palazzo Carafa, una delle dimore storiche di Castel San Lorenzo, diventa ufficialmente proprietà del Comune. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Scorza che parla di una giornata storica, e di un iter partito tempo fa che oggi giunge a compimento.

Dopo anni di sforzi e di anelati esiti, la Comunità di Castel San Lorenzo entra nella proprietà del Palazzo Carafa di Vigna della Corte. L’acquisto formalizzato con atto notarile ha riguardato  due terzi del piano terra e della totalità dei locali al piano interrato, oltre ad alcuni terreni adiacenti la struttura, praticamente la corte del palazzo.

“Ora possiamo iniziare a progettare”, afferma il sindaco Giuseppe scorza, spiegando che l’obiettivo dell’ente è quello di  riqualificare la struttura destinandolo  a finalità istituzionali e a servizi per i cittadini

