Castel San Giorgio, sequestrata un’autocisterna che trasportava carburante di contrabbando

I finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno sequestrato un’autocisterna che trasportava oltre 12mila litri totali tra gasolio e benzina di contrabbando.
L’azione di presidio delle Fiamme Gialle di Nocera Inferiore ha permesso di intercettare il carico in entrata al casello autostradale di Castel San Giorgio per sottoporlo ad ispezione. Il conducente, un cittadino italiano con precedenti penali e lavoratore dipendente di una società di trasporti dell’hinterland napoletano proprietaria dell’autocisterna, non era in possesso di alcun documento di accompagnamento obbligatoriamente previsto per il trasporto dei carburanti per autotrazione.
Pertanto, configuratasi l’ipotesi di contrabbando di prodotti sottoposti ad accisa, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro il mezzo di trasporto e gli oli minerali trasportati corrispondenti a 8mila litri di gasolio per autotrazione e 4.200 litri di benzina senza piombo che, qualora immessi in consumo, avrebbero determinato un’evasione dell’accisa pari ad oltre 8 mila euro.
Il conducente è stato denunciato alla Procura di Nocera Inferiore per i reati di sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell’accisa e circolazione irregolare di prodotti sottoposti ad accisa.
