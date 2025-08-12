 Castel San Giorgio, incendio minaccia centro abitato. Le rassicurazioni della sindaca Lanzara

E’ sotto controllo la situazione a Castel San Giorgio dove un incendio di vegetazione oggi ha minacciato il centro abitato.
Il comune ha disposto per precauzione lo sgombero delle abitazioni più vicine al rogo, la chiusura di via Rescigno, nel tratto antistante Palazzo di Città, allertando i Servizi sociali per monitorare la presenza di cittadini fragili, allettati o impossibilitati a lasciare le proprie abitazioni.
Fortunatamente la situazione è sotto controllo, come ha spiegato in un messaggio inviato a Radio Alfa la sindaca Paola Lanzara.
