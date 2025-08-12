 Castel San Giorgio, incendio minaccia centro abitato. Le rassicurazioni della sindaca Lanzara

12/08/2025 Attualità, Primo Piano

E’ sotto controllo la situazione a Castel San Giorgio dove un incendio di vegetazione oggi ha minacciato il centro abitato.

Il comune ha disposto per precauzione lo sgombero delle abitazioni più vicine al rogo, la chiusura di via Rescigno, nel tratto antistante Palazzo di Città, allertando i Servizi sociali per monitorare la presenza di cittadini fragili, allettati o impossibilitati a lasciare le proprie abitazioni.

Fortunatamente la situazione è sotto controllo, come ha spiegato in un messaggio inviato a Radio Alfa la sindaca Paola Lanzara. 

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

