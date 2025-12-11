Castel San Giorgio, inaugurato nuovo collegamento tra via Schiavone e via Cavalluccio 

E’ stato ufficialmente consegnato alla cittadinanza a Castel San Giorgio il nuovo collegamento viario tra via Schiavone e via Cavalluccio, realizzato nell’ambito del Piano di soppressione dei passaggi a livello a cura di Rete Ferroviaria Italiana.
Contestualmente è stato chiuso il passaggio a livello al km 37+308 della linea ferroviaria Salerno – Mercato San Severino, un intervento fondamentale per migliorare sicurezza, viabilità e fluidità del traffico.
Sono stati inoltre completati tutti i lavori previsti, comprese le opere integrative richieste dal Comune, tra cui il nuovo impianto di pubblica illuminazione, che garantirà maggiore sicurezza e una migliore fruibilità del tratto stradale.
“Un passo avanti importante per la mobilità del territorio – afferma la sindaca Paola Lanzara – frutto di collaborazione istituzionale e impegno continuo per la comunità”.
