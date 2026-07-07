Castel San Giorgio, campagna contro l’abbandono degli animali

07/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

“Non abbandonarli, dissetali” è lo slogan scelto dal Comune di Castel San Giorgio per rilanciare la campagna per la prevenzione dell’abbandono degli animali.

Prevista l’affissione di manifesti in tutto il territorio comunale per dire no all’abbandono e invitare i cittadini a lasciare una ciotola d’acqua all’esterno delle proprie abitazioni o attività commerciali per offrire ristoro agli animali vaganti durante le giornate di caldo intenso.

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Una campagna che punta a sensibilizzare la comunità su un fenomeno che, purtroppo, continua a registrare numeri preoccupanti soprattutto nel periodo estivo, quando l’abbandono degli animali domestici raggiunge il suo picco.

In una nota la Garante per i Diritti degli Animali, Maria Piselli, che sottolinea come «nei mesi estivi il caldo rappresenti un pericolo concreto per gli animali che vivono in strada. Lasciare una ciotola d’acqua fresca è un gesto semplice, non comporta alcun rischio né violazione e può fare la differenza. Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché diventino parte attiva di questa campagna, trasformando un piccolo gesto quotidiano in un grande esempio di civiltà e rispetto».

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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