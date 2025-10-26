Castagne, il grande tesoro dell’autunno. Storia e curiosità con la cuoca contadina, Lucia Giannattasio

Farine, dolci, pasta, pane, creme e anche molto di più. Le castagne, anche per il nostro territorio, sono un vero e proprio tesoro nel periodo autunnale.
Sono molte le ricette di cui le castagne sono protagoniste e variano di paese in paese. Ma la storia ci ha raccontato che le castagne hanno letteralmente “salvato” migliaia di persone nel periodo bellico e post bellico nel secolo scorso.
Quando era molto difficile trovare cibo, le castagne servirono a sfamare intere generazioni.
Storia, curiosità e ricette oggi con la cuoca contadina, Lucia Giannattasio
la storia delle castagne
