Castagne, il grande tesoro dell'autunno. Storia e curiosità con la cuoca contadina, Lucia Giannattasio

26/10/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Farine, dolci, pasta, pane, creme e anche molto di più. Le castagne, anche per il nostro territorio, sono un vero e proprio tesoro nel periodo autunnale. 

Sono molte le ricette di cui le castagne sono protagoniste e variano di paese in paese. Ma la storia ci ha raccontato che le castagne hanno letteralmente “salvato” migliaia di persone nel periodo bellico e post bellico nel secolo scorso.
Quando era molto difficile trovare cibo, le castagne servirono a sfamare intere generazioni. 

Storia, curiosità e ricette oggi con la cuoca contadina, Lucia Giannattasio  

Ascolta
la storia delle castagne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

