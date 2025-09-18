Caso Vassallo, anche il Pd sarà parte civile dopo la lettera di Antonio Vassallo

18/09/2025 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
“Il Partito Democratico presenterà istanza di costituzione di parte civile nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo”. Lo ha annunciato l’ufficio stampa del Partito Democratico spiegando che il partito continuerà ad onorare la memoria di Angelo Vassallo e a sostenere la sua battaglia per la legalità, la trasparenza e contro ogni forma di criminalità organizzata.

“Saremo al fianco della comunità di Pollica e della famiglia Vassallo per ribadire con forza che l’impegno contro le mafie e la corruzione e la ricerca della verità sull’omicidio Vassallo restano una priorità assoluta della nostra azione politica”. È scritto nella nota.

Alla segretaria nazionale del Pd aveva scritto il figlio di Angelo, Antonio Vassallo chiedendo come mai il Pd non si fosse ancora costituito parte civile nell’udienza preliminare che lunedì si è aperta al Tribunale di Salerno. Sul caso abbiamo fatto una riflessione in diretta con Tommaso Siani, direttore del quotidiano “La Città di Salerno”.
