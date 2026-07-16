Caso Vassallo, il 12 novembre udienza di appello per il proscioglimento del colonnello Cagnazzo

E’ stata fissata per il 12 novembre, l’udienza d’appello dinanzi la Corte d’Appello di Salerno sul caso del proscioglimento del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo nel caso dell’omicidio del sindaco pescatore di Pollica, Angelo Vassallo.
A presentare il ricorso ai giudici del Riesame, contro la sentenza di “non luogo a procedere”, la Procura della Repubblica e la Procura Generale. Si chiede per il militare il rinvio a giudizio per le accuse di concorso nell’omicidio di Angelo Vassallo e partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il gup Rossi, non aveva ritenuto sufficienti gli elementi raccolti dagli investigatori per sostenere queste accuse
Si terrà qualche giorno prima, ovvero il 2 novembre, la prima udienza del processo per l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi e l’imprenditore Giuseppe Cipriano, per concorso in omicidio e traffico di droga, e Giovanni Cafiero, accusato solo di traffico di stupefacenti. Un altro nome coinvolto nella vicenda, l’ex pentito Romolo Ridosso, è stato già assolto con rito abbreviato.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.