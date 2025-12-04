Caso Fonderie Pisano, il Ministero dell’Ambiente: “Il sindaco può intervenire”. L’intervista

04/12/2025 Attualità, Politica, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica è intervenuto sulla vicenda Fonderie Pisano, affermando che il sindaco, in considerazione dell’insistenza di un opificio in zona urbanizzata, può richiedere la convocazione della conferenza di servizi, può intervenire chiedendo l’applicazione di norme restrittive o, in estrema ratio, può direttamente intervenire sulla produzione dello stabilimento e richiedere la chiusura del forno a carbone. 
Lo ha svelato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, Lorenzo Forte del Comitato Salute e Vita secondo cui “Il Ministero ha finalmente ribadito quanto in questi ultimi 20 anni, il sindaco di Salerno, chiunque sia stato, poteva fare ma non ha fatto, pur essendo il primo responsabile dello stato di salute dei salernitani”.

Il Comitato procederà ad una nuova diffida nei confronti del Comune e in caso di mancata risposta, presenterà una nuova querela per “omissione di atti d’ufficio” 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Sentiamo Lorenzo Conte al microfono di Alessandro Mazzaro 

Ascolta
caso Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento