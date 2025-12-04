Caso Fonderie Pisano, il Ministero dell’Ambiente: “Il sindaco può intervenire”. L’intervista

Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica è intervenuto sulla vicenda Fonderie Pisano, affermando che il sindaco, in considerazione dell’insistenza di un opificio in zona urbanizzata, può richiedere la convocazione della conferenza di servizi, può intervenire chiedendo l’applicazione di norme restrittive o, in estrema ratio, può direttamente intervenire sulla produzione dello stabilimento e richiedere la chiusura del forno a carbone.
Lo ha svelato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, Lorenzo Forte del Comitato Salute e Vita secondo cui “Il Ministero ha finalmente ribadito quanto in questi ultimi 20 anni, il sindaco di Salerno, chiunque sia stato, poteva fare ma non ha fatto, pur essendo il primo responsabile dello stato di salute dei salernitani”.
Il Comitato procederà ad una nuova diffida nei confronti del Comune e in caso di mancata risposta, presenterà una nuova querela per “omissione di atti d’ufficio”
Sentiamo Lorenzo Conte al microfono di Alessandro Mazzaro
caso Pisano
