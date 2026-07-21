Caso Esposito, Melillo (direttore OttoChannel): “E’ stato un omicidio d’odio che nulla ha a che fare con il calcio”

Sarà l’autopsia fissata per le 14,30, presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli a cercare di chiarire alcuni elementi utili alle indagini sulla morte di Luca Esposito, il giornalista salernitano 53enne, picchiato selvaggiamente e poi dato alle fiamme nella notte tra sabato e domenica scorsi.
Luca Esposito era opinionista e commentatore sportivo di OttoChannel, emittente televisiva con studi ad Avellino, Benevento e Napoli. “Un esperto, non sempre amato, spesso divisivo perché diceva quello che pensava”, afferma Pierluigi Melillo, il direttore dell’emittente, intervenuto in diretta oggi a Radio Alfa, “ma l’omicidio non ha nulla a che fare con il calio”.
La sua morte resta un giallo. Ma un giallo nel giallo è sicuramente la circostanza per la quale, l’uomo si presentava come dipendente l’Arpac.
“La nota dell’Arpac che ha smentito il rapporto di lavoro di Luca, ci ha lasciati allibiti. Così come siamo allibiti per la crudelta, la violenza e l’odio espresso attraverso il violento pestaggio sul corpo, soprattutto sul volto di Luca” ha detto Melillo
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caso esposito
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