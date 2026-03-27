Caso Angelo Vassallo, prosciolto Fil colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo

Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica assassinato nel 2010. Al termine dell’udienza preliminare, il giudice ha disposto il proscioglimento per il colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo.
L’ufficiale era finito sotto indagine con l’accusa di aver depistato le prime fasi dell’inchiesta per far ricadere le colpe su altri soggetti. Il procedimento penale per il delitto andrà invece avanti per gli altri indagati. Affronteranno il processo l’ex brigadiere dell’Arma Lazzaro Cioffi e l’imprenditore scafatese Giuseppe Cipriano. Rinviato a giudizio anche Giovanni Cafiero, il quale tuttavia dovrà rispondere esclusivamente di reati legati al traffico di stupefacenti e non dell’omicidio.
La prima udienza del dibattimento è fissata per il prossimo 9 luglio. Accolto, invece, il rito abbreviato per l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso. Per lui il processo inizierà il 24 aprile.
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