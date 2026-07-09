Caselle in Pittari, al via una nuova campagna di scavo in località Laurelli 

Hanno preso il via nuove ricerche archeologiche a Caselle in Pittari, in località Laurelli, dove gli studiosi continuano a riportare alla luce i resti di un antico insediamento di età lucana.
La nuova campagna di scavi è condotta dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno in concessione con il Ministero della Cultura, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino e con il supporto dell’amministrazione comunale.
Le indagini coinvolgeranno studenti, specializzandi e dottorandi dell’università di Salerno, e si concentreranno sull’approfondimento delle diverse fasi di vita dell’antico abitato, con particolare attenzione a un’area sacra pubblica che negli anni ha restituito reperti di grande interesse storico.
Questa nuova campagna sarà inoltre arricchita da importanti collaborazioni interdisciplinari. Sono infatti previste indagini geofisiche e studi geomorfologici e archeometrici realizzati insieme al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università Federico II di Napoli.
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