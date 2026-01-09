Case popolari, a Salerno mancano gli alloggi. Sono 25 le famiglie in graduatoria rimaste senza casa

E’ ancora carente a Salerno la disponibilità di case popolari rispetto alla richiesta. Stando ai numeri contenuti nel report che viene pubblicato dall’ufficio Casa del Comune, al 31 dicembre del 2025 sono stati assegnati 45 alloggi mentre per almeno 25 domande, dopo le verifiche anagrafiche preliminari, è emersa la mancanza di alloggi adeguati ai rispettivi nuclei familiari.

Nel complesso, come riporta oggi la Città, lo scorso anno sono state lavorate 86 domande, 18 delle quali sono state escluse dalla graduatoria e per altre 22 si è reso necessario procedere al ricalcolo del relativo punteggio inizialmente attribuito. Il diritto alla casa dunque per molte famiglie è ancora negato. Ne abbiamo parlato con Tommaso Siani, direttore de La Città di Salerno.
