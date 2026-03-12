Case di Comunità in Campania, entro marzo 2026 manifestazione d’interesse per reclutare personale

Entro la fine di questo mese sarà avviata una manifestazione di interesse interna rivolta al personale già in servizio per la copertura dei posti nelle Case di Comunità, con priorità di permanenza nelle sedi attuali.
L’attivazione di queste strutture territoriali è prevista entro il prossimo mese di giugno, con l’obiettivo di attivare 33 Case di Comunità e 8 Ospedali di Comunità in tutta la regione.
Le prime 15 sedi individuate in provincia di Salerno partiranno mediante riorganizzazione delle attività già svolte nei poliambulatori territoriali esistenti. Secondo quanto emerso da un incontro della Funzione Pubblica Cgil di Salerno del comparto sanità dell’Asl Salerno, la prima fase, prevede l’impiego di circa 70 infermieri, oltre al rafforzamento delle figure di supporto (OSS) e delle professionalità territoriali quali fisioterapisti, assistenti sociali e personale amministrativo.
È stato inoltre comunicato l’avvio del corso per Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFOC) a partire dal 23 marzo presso l’Università di Salerno, figura centrale nel nuovo modello di assistenza territoriale. La significativa necessità di personale che emerge dal piano di attivazione delle Case di Comunità potrà tradursi in un concreto ampliamento del fabbisogno organico aziendale, con potenziali ricadute positive sui livelli occupazionali.
FP CGIL Salerno ribadisce che il processo deve essere accompagnato da dotazioni organiche adeguate, trasparenza nelle procedure di assegnazione, rispetto delle norme contrattuali e reale valorizzazione delle professionalità coinvolte, senza scaricare sul personale già in servizio le criticità organizzative generate dalle stringenti tempistiche del PNRR.
