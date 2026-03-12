Case di Comunità in Campania, entro marzo 2026 manifestazione d’interesse per reclutare personale

12/03/2026 Attualità Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Entro la fine di questo mese sarà avviata una manifestazione di interesse interna rivolta al personale già in servizio per la copertura dei posti nelle Case di Comunità, con priorità di permanenza nelle sedi attuali.

L’attivazione di queste strutture territoriali è prevista entro il prossimo mese di giugno, con l’obiettivo di attivare 33 Case di Comunità e 8 Ospedali di Comunità in tutta la regione.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Le prime 15 sedi individuate in provincia di Salerno partiranno mediante riorganizzazione delle attività già svolte nei poliambulatori territoriali esistenti. Secondo quanto emerso da un incontro della Funzione Pubblica Cgil di Salerno del comparto sanità dell’Asl Salerno, la prima fase, prevede l’impiego di circa 70 infermieri, oltre al rafforzamento delle figure di supporto (OSS) e delle professionalità territoriali quali fisioterapisti, assistenti sociali e personale amministrativo.

È stato inoltre comunicato l’avvio del corso per Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFOC) a partire dal 23 marzo presso l’Università di Salerno, figura centrale nel nuovo modello di assistenza territoriale. La significativa necessità di personale che emerge dal piano di attivazione delle Case di Comunità potrà tradursi in un concreto ampliamento del fabbisogno organico aziendale, con potenziali ricadute positive sui livelli occupazionali.

FP CGIL Salerno ribadisce che il processo deve essere accompagnato da dotazioni organiche adeguate, trasparenza nelle procedure di assegnazione, rispetto delle norme contrattuali e reale valorizzazione delle professionalità coinvolte, senza scaricare sul personale già in servizio le criticità organizzative generate dalle stringenti tempistiche del PNRR.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento