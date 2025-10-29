Casaletto Spartano, ultimati i lavori alla casa comunale; sarà dotata di un particolare impianto di illuminazione 

Sono stati ultimati a Casaletto Spartano i lavori di efficientamento energetico dell’edificio comunale, finalizzati a efficientare l’immobile comunale riducendo in modo considerevole i consumi energetici e le emissioni in atmosfera, con evidenti benefici in termini di costi energetici e soprattutto dal punto vista ambientale.
L’intervento ha visto l’adeguamento degli impianti termici, l’aumento di potenza dell’impianto fotovoltaico e la manutenzione straordinaria di una serie di opere accessorie agli impianti. L’intervento è stato finanziato con un contributo di 97 mila euro concesso attraverso il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
E’ stato anche realizzato un impianto di illuminazione con il quale la facciata del palazzo Comunale sarà illuminata con diverse colorazioni rappresentative delle istituzioni e di momenti significativi per la comunità.
