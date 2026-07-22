Casa, diffusi i dati dell’Osservatorio Valori Metroquadro Salerno e Provincia. Il punto con Marco Malzone (FIAIP)

È stato presentato alla Camera di Commercio di Salerno l’Osservatorio “Valori Metroquadro Salerno e provincia 2026”, il nuovo listino immobiliare che rileva i prezzi al metro quadro, dell’intero territorio provinciale. Realizzato da FIAIP, FIMAA e ANAMA, l’Osservatorio si propone come strumento di riferimento per operatori del settore, istituzioni, investitori e cittadini, offrendo una fotografia aggiornata del mercato immobiliare salernitano.
Il Centro città di Salerno resta la zona più cara con quotazioni medie intorno ai 4mila euro a metro quadro. Seguono Arbostella, Arechi, San Leonardo e Torrione-Sala Abbagnano, quartieri tra i più richiesti per servizi, posizione e qualità abitativa. Le quotazioni medie delle abitazioni a Salerno si attestano intorno ai 2.930 euro al metro quadrato per le abitazioni in ottimo stato e a circa 2.300 euro per quelle usate in buono stato abitabile, con una crescita superiore al 3% rispetto allo scorso anno, confermando un trend di progressiva rivalutazione del patrimonio immobiliare. Tra le aree più dinamiche spicca il Carmine, che continua a registrare una crescita significativa grazie alla vicinanza al centro e alla domanda di abitazioni. Positivo anche l’andamento del Centro Storico, sostenuto dall’interesse di residenti e investitori, mentre restano più contenuti i valori nelle zone collinari di Casa Manzo e Giovi.
L’Osservatorio evidenzia segnali positivi anche nel resto della provincia. La Costiera Amalfitana continua a rappresentare uno dei mercati immobiliari più solidi e prestigiosi d’Italia, con quotazioni elevate e una domanda sostenuta, alimentata sia da acquirenti italiani sia da investitori internazionali. Anche la Costiera Cilentana registra un crescente interesse.
Parallelamente, i territori interni della provincia mostrano un mercato più stabile, caratterizzato da prezzi contenuti e da nuove opportunità legate al turismo esperienziale, allo smart working e alla ricerca di una migliore qualità della vita, elementi che stanno contribuendo a riportare l’attenzione su numerosi borghi dell’entroterra salernitano. Questa mattina, abbiamo fatto una riflessione sui dati con l’intervento in diretta di Marco Malzone presidente provinciale di FIAIP (Federazione italiana agenti immobiliari professionali).
Ascolta
Marco Malzone su quotazioni immobiliari Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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