Cartoni e polistirolo come giaciglio, cibo e alcol. Polizia “sfratta” quattro clochard da villa comunale Salerno

Avevano scelto un angolo riparato nel bel mezzo della Villa Comunale di Salerno per posizionare cartoni e polistirolo da utilizzare come giaciglio. Il bivacco, però è stato scoperto dalla Polizia che ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza e il decoro urbano.
Ieri, nell’ambito dei rafforzati controlli del territorio disposti dal Questore, gli agenti della Digos, hanno individuato quattro persone accampate all’interno della Villa Comunale. Si tratta di tre stranieri e una donna italiana. Accanto ai giacigli, anche bottiglie di alcol e resti di cibo. Condotti negli Uffici della Questura, sono stati tutti identificati e sono risultati avere precedenti penali e di polizia.
A uno di loro, irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato un provvedimento di espulsione.
Per gli altri tre, invece, il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio, che ne impone l’allontanamento dal comune di Salerno.
