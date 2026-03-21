Carta d’Amalfi, i comuni firmatari hanno raggiunto un primo importante obiettivo

Primo obiettivo raggiunto dai sindaci firmatari della Carta di Amalfi. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sicurezza, il Governo ha recepito alcune delle principali proposte avanzate dalle città turistiche italiane, per rafforzare la sicurezza e la gestione dei flussi nei territori a forte vocazione turistica. In provincia di Salerno hanno firmato l’accordo i comuni di Amalfi, Atrani, Castellabate, Pollica, Positano, Praiano e Ravello.
In particolare, il provvedimento accoglie le richieste avanzate dai sindaci, con il supporto di ANCI nazionale, introducendo una modifica normativa attesa da tempo. Nello specifico, la nuova disposizione stabilisce che le spese per gli agenti di polizia municipale finanziate attraverso l’imposta di soggiorno e le multe stradali, pur continuando a essere contabilizzate nel totale delle spese di personale, non rientreranno più nel limite contingentato per le assunzioni a tempo determinato.
In pratica i Comuni turistici potranno rafforzare i servizi di sicurezza e controllo del territorio nei periodi di maggiore affluenza, senza penalizzare la capacità organizzativa degli enti locali.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.