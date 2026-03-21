Carta d’Amalfi, i comuni firmatari hanno raggiunto un primo importante obiettivo

21/03/2026 Attualità Nessun commento
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Primo obiettivo raggiunto dai sindaci firmatari della Carta di Amalfi. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sicurezza, il Governo ha recepito alcune delle principali proposte avanzate dalle città turistiche italiane, per rafforzare la sicurezza e la gestione dei flussi nei territori a forte vocazione turistica. In provincia di Salerno hanno firmato l’accordo i comuni di Amalfi, Atrani, Castellabate, Pollica, Positano, Praiano e Ravello. 

In particolare, il provvedimento accoglie le richieste avanzate dai sindaci, con il supporto di ANCI nazionale, introducendo una modifica normativa attesa da tempo. Nello specifico, la nuova disposizione stabilisce che le spese per gli agenti di polizia municipale finanziate attraverso l’imposta di soggiorno e le multe stradali, pur continuando a essere contabilizzate nel totale delle spese di personale, non rientreranno più nel limite contingentato per le assunzioni a tempo determinato.

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In pratica i Comuni turistici potranno rafforzare i servizi di sicurezza e controllo del territorio nei periodi di maggiore affluenza, senza penalizzare la capacità organizzativa degli enti locali.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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