Carro di Carnevale prende fuoco a Nocera Superiore, tanta paura ma nessun ferito

22/02/2026 Cronaca Nessun commento
Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che si è verificato intorno alle 12:45, a Nocera Superiore, quando un carro allegorico di Carnevale, in transito su via Matteotti, attraversando i binari della ferrovia, ne ha tranciato un cavo, prendendo fuoco.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Nocera Inferiore che, dopo aver spostato il carro dai binari, hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri e la Polfer. Non si registrano feriti.

