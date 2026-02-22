Carro di Carnevale prende fuoco a Nocera Superiore, tanta paura ma nessun ferito

Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che si è verificato intorno alle 12:45, a Nocera Superiore, quando un carro allegorico di Carnevale, in transito su via Matteotti, attraversando i binari della ferrovia, ne ha tranciato un cavo, prendendo fuoco.
Sul posto i Vigili del Fuoco di Nocera Inferiore che, dopo aver spostato il carro dai binari, hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri e la Polfer. Non si registrano feriti.
