Carro allegorico trancia cavo della ferrovia e va fuoco a Nocera Superiore. Il sindaco D’Acunzi ricostruisce la vicenda

Il traffico ferroviario sulla linea storica Napoli-Salerno è tornato regolare intorno alle 23 di ieri sera dopo l’interruzione avvenuta poco prime delle 13 di ieri mattina a causa dell’incendio di un carro allegorico durante una sfilata di Carnevale a Nocera Superiore. Il carro nel transitare sui binari in via Matteotti ha urtato la linea aerea di alimentazione dei treni tranciando un cavo dell’alta tensione innescando l’incendio. Sul posto i Vigili del Fuoco che, dopo aver spostato il carro dai binari, hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.
L’incidente però ha provocato lo stop dei treni tra le stazioni di Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni. La linea è stata ripristinata dopo circa 10 ore. Da questa mattina i collegamenti da Nocera Superiore verso Salerno e Napoli risultano nuovamente attivi. Sull’accaduto indagano i carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. Questa mattina è intervenuto in diretta il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi.
Gennaro D'Acunzi su carro allegorico a fuoco
