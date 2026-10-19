Caro-vita e prezzi del gasolio, le proteste degli autostrasportatori. Le richieste di Donato Scaglione (Aic)

19/10/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
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Donato Scaglione, vicepresidente nazionale dell’Associazione italiana coltivatori (Aic) e presidente di Aic Campania e Salerno, ha chiesto, in una missiva indirizzata all’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca e al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la convocazione di un “tavolo interistituzionale regionale in aggiornamento con i ministeri, che metta in rete istituzioni, associazioni di categoria e parti sociali, per fare fronte comune al caro-vita e agli insostenibili prezzi del gasolio che stanno mettendo in ginocchio agricoltori, autotrasportatori, piccole e medie imprese e famiglie”.

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Scaglione su proteste
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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