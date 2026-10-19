Caro-vita e prezzi del gasolio, le proteste degli autostrasportatori. Le richieste di Donato Scaglione (Aic)

Donato Scaglione, vicepresidente nazionale dell’Associazione italiana coltivatori (Aic) e presidente di Aic Campania e Salerno, ha chiesto, in una missiva indirizzata all’assessora all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca e al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la convocazione di un “tavolo interistituzionale regionale in aggiornamento con i ministeri, che metta in rete istituzioni, associazioni di categoria e parti sociali, per fare fronte comune al caro-vita e agli insostenibili prezzi del gasolio che stanno mettendo in ginocchio agricoltori, autotrasportatori, piccole e medie imprese e famiglie”.
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Scaglione su proteste
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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