Caro ombrelloni, Fiba Confesercenti difende il Cilento: “Prezzi accessibili e offerta sostenibile”

La Fiba Confesercenti Campania commenta i dati dell’indagine di Altroconsumo sui costi degli stabilimenti balneari che ha riguardato anche Palinuro, ritenendoli allarmistici.
Il Cilento continua a rappresentare una meta turistica accessibile e competitiva, con prezzi in linea con quelli delle principali località balneari italiane. Questa la posizione espressa da Fiba Confesercenti Campania e dal presidente regionale oltre che presidente provinciale di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito: i dati diffusi rischiano di offrire un’immagine distorta delle località della costa cilentana.
Il costo medio di circa 30 euro al giorno per un ombrellone con due lettini in prima fila durante il mese di agosto viene infatti considerato perfettamente in linea con i valori nazionali e, in alcuni casi, persino inferiore rispetto ad altre destinazioni molto richieste.
L’associazione evidenzia inoltre come nei periodi di bassa e media stagione, da maggio a giugno e da settembre a ottobre, sia possibile usufruire dei servizi balneari con una spesa compresa tra i 10 e i 15 euro al giorno. Località come Palinuro, Marina di Camerota, Acciaroli e Santa Maria di Castellabate continuano, secondo Fiba Confesercenti, a garantire un’offerta equilibrata e sostenibile, accompagnata dall’elevata qualità delle acque e da servizi sempre più apprezzati dai turisti.
Raffaele Esposito è intervenuto in diretta a Radio Alfa
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esposito su caro ombrelloni
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