Caro libri e corredo scolastico, la spesa per uno studente fino a 1300 euro. Il Codacons propone di rendere detraibili queste spese

Tra libri di testo, dizionari e corredo scolastico il ritorno a scuola può costare fino a 1.300 euro a studente. È la stima elaborata dal Codacons, in un mercato nel quale agli aumenti dei prezzi si aggiunge una forte differenza tra il costo degli articoli essenziali e quello dei prodotti di marca o legati alle tendenze del momento.
Secondo l’associazione dei consumatori, per zaini, diari, astucci e materiale di cartoleria gli incrementi medi rispetto allo scorso anno oscillano tra il 2 e il 4%. Più contenuto l’aumento previsto per i libri di testo, stimato all’1,8%. La cifra massima indicata dal Codacons non rappresenta una spesa inevitabile per tutte le famiglie. Il conto cambia sensibilmente in base alla scuola frequentata, ai libri richiesti e soprattutto alla scelta del corredo.
Tra le proposte per venire incontro alle famiglie il Codacons chiede al governo che libri e materiale scolastico siano detraibili. Ne abbiamo parlato con il presidente del Codacons Campania, Mattero Marchetti.
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Matteo Marchetti su caro libri e corredo scuola
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