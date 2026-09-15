Caro libri e corredo scolastico, la spesa per uno studente fino a 1300 euro. Il Codacons propone di rendere detraibili queste spese

15/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Tra libri di testo, dizionari e corredo scolastico il ritorno a scuola può costare fino a 1.300 euro a studente. È la stima elaborata dal Codacons, in un mercato nel quale agli aumenti dei prezzi si aggiunge una forte differenza tra il costo degli articoli essenziali e quello dei prodotti di marca o legati alle tendenze del momento.

Secondo l’associazione dei consumatori, per zaini, diari, astucci e materiale di cartoleria gli incrementi medi rispetto allo scorso anno oscillano tra il 2 e il 4%. Più contenuto l’aumento previsto per i libri di testo, stimato all’1,8%. La cifra massima indicata dal Codacons non rappresenta una spesa inevitabile per tutte le famiglie. Il conto cambia sensibilmente in base alla scuola frequentata, ai libri richiesti e soprattutto alla scelta del corredo.

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Tra le proposte per venire incontro alle famiglie il Codacons chiede al governo che libri e materiale scolastico siano detraibili. Ne abbiamo parlato con il presidente del Codacons Campania, Mattero Marchetti.

Ascolta
Matteo Marchetti su caro libri e corredo scuola
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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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