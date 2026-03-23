Caro gasolio, costi degli agricoltori aumentati del 30%. Il punto e le proposte di Enzo Tropiano (Coldiretti Salerno)

L’aumento del costo industriale dei carburanti spinge i prezzi applicati dai distributori. I rincari stanno così, man mano, riducendo l’effetto del calo delle accise, di fatto dimezzandone l’effetto. In alcune regioni i listini del gasolio al self si avvicinano sempre di più alla soglia dei 2 euro al litro, con i prezzi più alti in Campania (1,995 euro/litro), Calabria (1,994 euro/litro), Molise (1,990 euro/litro).
E’ evidente che, quando l’8 aprile il Dl Carburanti avrà terminato i suoi effetti, i prezzi torneranno a salire se non ci saranno altri interventi. Possibile una proroga, ma sarà necessario trovare le risorse.
Il pressing riguarda anche l’estensione dello sconto ad alcune categorie. Delle misure hanno beneficiato l’autotrasporto e la pesca. E’ rimasto escluso il settore agricolo che ha iniziato un pressing legato anche al possibile aumento dei prezzi per la filiera alimentare.
C’è poi il decreto bollette. Al momento la misura che riguarda le famiglie prevede un bonus di 115 euro per i titolari del bonus sociale, in genere le famiglie meno abbienti. Non è escluso un intervento per potenziare questo aiuto. Il nodo energia è ovviamente legato non solo al prezzo ma anche alla sicurezza degli approvvigionamenti.
Per capire cosa succede nel comparto agricolo, questa mattina, è intervenuto il direttore provinciale di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano.
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Enzo Tropiano su caro gasolio e agricoltura
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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