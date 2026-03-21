Caro energia, a rischio le piccole imprese dell’artigianato. Il punto con la Direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo

21/03/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
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Caro energia, in crisi le piccole imprese dell’artigianato.

Il grido d’allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA trova un’eco profonda e preoccupata nel territorio salernitano.

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Il monitoraggio della Confederazione parla chiaro: l’energia elettrica guida la classifica dei rincari con un aumento del 60%, trascinando con sé materiali fondamentali come rame, alluminio e ferro. Una tempesta perfetta che rischia di abbattersi con violenza inedita sulla provincia di Salerno. A farsi interpreti del malessere del comparto produttivo locale la Direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo, oggi nostra ospite
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Paolillo su artigianato
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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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