Caro energia, a rischio le piccole imprese dell’artigianato. Il punto con la Direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo

Caro energia, in crisi le piccole imprese dell’artigianato.
Il grido d’allarme lanciato a livello nazionale dalla CNA trova un’eco profonda e preoccupata nel territorio salernitano.
Il monitoraggio della Confederazione parla chiaro: l’energia elettrica guida la classifica dei rincari con un aumento del 60%, trascinando con sé materiali fondamentali come rame, alluminio e ferro. Una tempesta perfetta che rischia di abbattersi con violenza inedita sulla provincia di Salerno. A farsi interpreti del malessere del comparto produttivo locale la Direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo, oggi nostra ospite
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Paolillo su artigianato
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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