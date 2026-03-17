Caro carburanti ed energia, +10% i costi nel comparto dell’edilizia. Il punto con Antonio Lombardi (Federcepicostruzioni)

Sale la preoccupazione per gli effetti dell’aumento dei costi energetici e dei carburanti dovuti all’esplosione della guerra contro l’Iran.
A incidere negativamente sono anche le difficoltà nei traffici commerciali internazionali e il rallentamento delle rotte marittime, che rischiano di compromettere le esportazioni e di generare ulteriori pressioni sui prezzi al consumo.
I primi effetti della guerra si sono fatti sentire subito sulle tasche di tutti i consumatori con il rapido aumento di diesel e benzina. Ma oggi abbiamo voluto capire cosa succede per il comparto dell’edilizia. E’ intervenuto l’imprenditore salernitano Antonio Lombardi, presidente di Federcepicostruzioni. Ha evidenziato che i costi per il comparto dell’edilizia sono già aumentati di circa il 10% mettendo a rischio molti cantieri.
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Antonio Lombardi su effetto caro energia su edilizia
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