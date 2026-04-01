Caro carburanti e sciopero nazionale dei tir dal 20 al 25 aprile. Il punto con Franco Annunziata di Trasportounito

Caro carburanti e sciopero nazionale dei tir dal 20 al 25 aprile
Il caro carburante torna a far discutere e rischia di avere ripercussioni su tutto il sistema dei trasporti e della distribuzione delle merci. Le associazioni dell’autotrasporto hanno infatti annunciato uno sciopero nazionale dei tir previsto dal 20 al 25 aprile, una protesta contro l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio che negli ultimi mesi ha messo in seria difficoltà molte aziende del settore. La mobilitazione è stata proclamata dall’associazione Trasportounito, che ha denunciato una situazione ormai diventata insostenibile per numerose imprese di autotrasporto. Ne abbiamo parlato con Franco Annunziata – presidente provinciale Napoli di Trasportounito
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Annunziata su caro petroli
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