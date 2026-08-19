Caro carburanti e controesodo estivo. Il punto con Raffaele Esposito, Presidente Confesercenti Salerno

A pochi giorni dalla fine del taglio delle accise sul gasolio, i prezzi stanno nuovamente risalendo.
Sulla rete ordinaria il diesel è arrivato a 2,099 €/litro, mentre in autostrada raggiunge 2,173 €/litro. Il dato più curioso riguarda però la benzina: il prezzo medio self è salito a 1,994 €/litro, contro 1,982 € del 27 luglio. Su un pieno da 50 litri, significa circa 60 centesimi in più. Sul diesel il risparmio c’è stato, ma è molto inferiore alle aspettative: rispetto ai 17 centesimi al litro di riduzione fiscale, il vantaggio effettivo è stato di circa la metà. Per un pieno, il risparmio è di circa 4,30 € sulla rete ordinaria e 4,10 € in autostrada. E con il controesodo estivo alle porte, l’associazione avverte: milioni di automobilisti potrebbero trovarsi a fare i conti con una nuova stangata sui rifornimenti. Noi ne abbiamo parlato con Raffaele Esposito, Presidente Confesercenti Salerno
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Esposito su carburanti
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