Caro-carburanti e caro-vita. Il punto con gli autotrasportatori in protesta sulla A2 a Padula-Buonabitacolo

Proseguono le proteste degli autotrasportatori contro il caro-carburanti e il caro-vita con blocchi agli svincoli autostradali.
Intanto oggi si è tenuta la riunione in Prefettura a Milano, del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, con le Associazioni nazionali dell’autotrasporto merci. Tra le misure annunciate, lo sblocco immediato dei pagamenti per i crediti d’imposta relativi al consumo di gasolio con relativi aumenti di risorse che garantiranno il rimborso integrale sull’incremento del prezzo del gasolio a copertura del mancato rimborso accise, la messa a disposizione immediata dei contributi per il recupero delle Autostrade del mare, inserimento in un prossimo decreto legge di una norma specifica per rendere automatico l’adeguamento del costo del gasolio, rafforzando l’esigibilità della clausola già prevista.
Ne abbiamo parlato in diretta con il presidio di protesta all’uscita A2 di Padula-Buonabitacolo, con l’autotrasportatore Franco Femminella e l’imprenditore agricolo Raffaele Ignoto
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Caministi su caro carburanti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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