Caro carburante, quali effetti sul trasporto pubblico. Il punto con Gabriele Giorgianni (UGL Trasporti Salerno)

Il rincaro del gasolio causato da questi primi giorni di guerra in Iran e in Medio Oriente incide molto sul trasporto pubblico e sulla logistica, poiché il carburante rappresenta circa il 30% dei costi operativi totali per i mezzi pesanti.
Se i prezzi non caleranno il rischio è che venga messa a rischio la continuità delle corse del trasporto pubblico locale in alcune aree oppure che venga aumentato il biglietto.
Rischio che si sente di escludere il segretario provinciale della UGL-Trasporti Salerno, Gabriele Giorgianni, che questa mattina è intervenuto in diretta. Abbiamo parlato anche di proposte per evitare il rischio se la guerra dovesse durare più dle previsto.
Gabriele Giorgianni su effetti caro gasolio su TPL
