Caro carburante, protesta a Padula – Buonabitacolo. “Il Ministro ci deve garantire il rispetto delle regole”, la testimonianza di un imprenditore

Il gasolio pesa per il 33% nei costi di un “viaggio” di un camion. “Pagare un pieno 50 centesimo in più al litro, è devastante per noi”.
E’ la testimonianza di un imprenditore del settore autotrasporto, Francesco Guerra, che partecipa al presidio allo svincolo di Padula – Buonabitacolo.
“Il caro carburante è la ciliegina sulla torta. Ci sono regole ma non tutti le rispettano. I soldi che il Ministro vuole darci, non bastano. Si devono far rispettare le regole”, poi afferma.
Intanto ieri a Battipaglia i maggiori imprenditori del settore si sono riuniti per decidere i prossimi step della protesta, in attesa delle risposte che arriveranno dalla riunione con il Ministro Salvini, fissata per le 15.
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