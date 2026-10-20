Caro Carburante. “Oggi problema di una categoria, domani problema di tutti”, la testimonianza dal presidio del sindaco di Buonabitacolo

“La problematica va attenzionata a tutti i livelli, i sindaci non possono che essere presenti a sostegno di chi sta manifestando per il proprio sostentamento”
Lo ha detto questa mattina in diretta dal presidio dei camionisti allo svincolo di Padula – Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, sindaco di Buonabitacolo.
“Oggi è problema di una categoria, domani sarà problema di tutti” ha detto il primo cittadino
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