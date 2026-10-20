Caro Carburante. “Oggi problema di una categoria, domani problema di tutti”, la testimonianza dal presidio del sindaco di Buonabitacolo

20/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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“La problematica va attenzionata a tutti i livelli, i sindaci non possono che essere presenti a sostegno di chi sta manifestando per il proprio sostentamento”

Lo ha detto questa mattina in diretta dal presidio dei camionisti allo svincolo di Padula – Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, sindaco di Buonabitacolo.

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“Oggi è problema di una categoria, domani sarà problema di tutti” ha detto il primo cittadino 

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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