Caro carburante, i presidi dei tir smobilitano dopo il decreto del governo. La protesta prosegue nelle piazze

Dopo l’approvazione da parte del governo del pacchetto di aiuti da 175 milioni di euro, la protesta ei blocchi degli autotrasportatori rientrano in gran parte delle regioni interessate, tra cui Campania. Le risorse del decreto aiuti sono destinate agli autotrasportatori, per 105 milioni, 60 milioni all’agricoltura e 10 milioni alla pesca.
La protesta contro il caro carburante e il carovita dai presidi autostradali si sposta nelle piazze. Per oggi è stata indetta una mobilitazione generale che potrebbe interessare varie piazze di Salerno e provincia. Con lo slogan “Si ferma tutto”, l’Associazione Commercianti Salerno ha promosso un raduno a partire dalle ore 10 in Piazza della Libertà. L’iniziativa punta a unire sotto un’unica voce i commercianti con agricoltori, studenti e cittadini esasperati dall’impennata del prezzo dei carburanti. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio del quotidiano La Città di Salerno.
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Domenico Gramazio su decreto governo contro caro carburante
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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