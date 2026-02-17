Carnevale e l’ironia dei tifosi granata contro la società

17/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
L’ispirazione è arrivata dal Carnevale. Questa mattina, gli ultras della Salernitana hanno esposto, all’esterno del centro sportivo Mary Rosy, uno striscione firmato con sigla unica, in rappresentanza di tutti i gruppi della curva Sud Siberiano.

Sullo striscione, la scritta:“Tanti auguri, pagliacci”.

Non solo. Sullo striscione sono state incollate anche delle parrucche colorate.

La scritta, ironica ma dura, fa riferimento al balletto di responsabilità dopo il derby dello stadio “Lamberti”, contro la Cavese, con la decisione di “non decidere” e aspettare la prossima partita contro il Monopoli, in programma il 22 febbraio allo stadio Arechi.

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

