Carnevale e l’ironia dei tifosi granata contro la società

L’ispirazione è arrivata dal Carnevale. Questa mattina, gli ultras della Salernitana hanno esposto, all’esterno del centro sportivo Mary Rosy, uno striscione firmato con sigla unica, in rappresentanza di tutti i gruppi della curva Sud Siberiano.
Sullo striscione, la scritta:“Tanti auguri, pagliacci”.
Non solo. Sullo striscione sono state incollate anche delle parrucche colorate.
La scritta, ironica ma dura, fa riferimento al balletto di responsabilità dopo il derby dello stadio “Lamberti”, contro la Cavese, con la decisione di “non decidere” e aspettare la prossima partita contro il Monopoli, in programma il 22 febbraio allo stadio Arechi.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.