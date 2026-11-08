Carlo Iorio, ingegnere aeronautico, da Bruxelles ci parla della campagna di volo parabolico e di esperimenti spaziali

Oggi, siamo insieme all’ingegnere aeronautico Carlo Iorio, originario di Cava de’ Tirreni, il direttore a Bruxelles del CREST (Centro di Ricerca e Ingegneria Spaziale), in collegamento dal Belgio.
Con il suo gruppo di ricerca è impegnato in vari progetti tra i quali quelli sulle bio e nanotecnologie e la ricerca medica nello spazio. In questa puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 8 novembre 2026, parliamo della campagna di volo parabolico da cui è appena tornato. Ci soffermiamo anche sulle piattaforme per gli esperimenti spaziali.
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Carlo Iorio da Bruxelles
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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