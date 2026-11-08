Carlo Iorio, ingegnere aeronautico, da Bruxelles ci parla della campagna di volo parabolico e di esperimenti spaziali

08/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Oggi, siamo insieme all’ingegnere aeronautico Carlo Iorio, originario di Cava de’ Tirreni, il direttore a Bruxelles del CREST (Centro di Ricerca e Ingegneria Spaziale), in collegamento dal Belgio.

Con il suo gruppo di ricerca è impegnato in vari progetti tra i quali quelli sulle bio e nanotecnologie e la ricerca medica nello spazio. In questa puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 8 novembre 2026, parliamo della campagna di volo parabolico da cui è appena tornato. Ci soffermiamo anche sulle piattaforme per gli esperimenti spaziali.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
Carlo Iorio da Bruxelles
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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