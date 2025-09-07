Carlo Acutis è santo. Il legame con il Cilento tra Centola, Novi Velia e San Mauro La Bruca

E’ festa anche nel Cilento per lacanonizzazione di Carlo Acutis.
I nonni materni e, quindi, la madre, Antonia Salzano, sono originari di Centola.
Carlo amava la spiaggia e il mare di Palinuro dove ha trascorso molti momenti della sua infanzia in estate. Nella piazza San Nicola di Mira a Centola oggi si svolge l’iniziativa ‘Centola in festa con Carlo: connessi al cielo’. Questa mattina la trasmissione in diretta con un maxischermo della messa di canonizzazione e la consegna, nel primo pomeriggio di oggi, dell’effige del santo ai motociclisti in partenza in pellegrinaggio al santuario al Sacro Monte di Novi Velia, dove Carlo andava con la mamma per pregare.
Un altro luogo a lui molto caro era il santuario eucaristico di San Mauro La Bruca, dove si ricorda il famoso miracolo eucaristico delle ostie consacrate del 1969, che Carlo Acutis studiò e che promosse con la sua mostra itinerante.
Sono tanti i fedeli che, dal Cilento, oggi, hanno raggiunto il Vaticano.
