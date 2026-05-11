Carenze di organico al Ruggi d’Aragona. Il punto con Antonio Capezzuto, FP CGIL Salerno

L’estate si avvicina, le carenze di organico al Ruggi d’Aragona di Salerno restano irrisolte.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria introduce un sistema di blocco automatico delle prestazioni straordinarie. Una scelta che la FP CGIL Salerno giudica non solo intempestiva, ma potenzialmente lesiva della continuità assistenziale garantita ai cittadini. La misura, disciplinata da una nota aziendale di qualche giorno fa, prevede il monitoraggio informatizzato delle ore lavorate in straordinario sulla piattaforma gestionale Areas e il blocco automatico al superamento del limite contrattuale previsto, subordinando qualsiasi deroga alla sola autorizzazione del Direttore di Struttura. Un meccanismo rigido, applicato in un contesto in cui, come è noto a chiunque operi all’interno dell’ospedale, il ricorso al lavoro straordinario non è un privilegio del personale, ma la risposta quotidiana e necessaria alle carenze di organico strutturali che affliggono l’Azienda. Abbiamo fatto il punto con Antonio Capezzuto, Segretario Generale della FP CGIL Salerno
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Capezzuto su ASL
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