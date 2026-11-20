I medici della Federazione medici di medicina generale (Fimmg) di Salerno hanno espresso preoccupazione sulla indisponibilità di vaccini antifluenzali che rendono inutili gli appelli dal momento che in molti casi i medici sono costretti a rinviare gli appuntamenti.
Mentre si invita a fare la vaccinazione i rifornimenti delle dosi dovrebbero avvenire non prima della prossima settimana. E’ quanto scrive il quotidiano La Città di Salerno. Ne abbiamo parlato con il collega del quotidiano Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su caos vaccini
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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