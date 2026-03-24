Carburanti, prezzi sempre troppo alti. Nino Marone avverte che il prezzo non lo stabiliscono i titolari dei distributori

24/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il prezzo del petrolio Brent dopo il ribasso di ieri questa mattina ha nuovamente superato i 100 dollari al barile, il giorno dopo essere crollato di oltre il 10% in seguito alla decisione del presidente statunitense Donald Trump di rinviare ulteriori attacchi contro l’Iran dopo colloqui “molto positivi”. Dichiarazioni che non hanno trovato riscontro in Iran.

Nelle prime contrattazioni asiatiche, questa mattina il Brent è salito. Le oscillazioni del prezzo del petrolio sin dall’inizio della guerra hanno mandato in fibrillazione i mercati. Il prezzo dei carburanti alla pompa a seguito dell’intervento del governo che ha ridotto le accise di quasi 25 centesimi ha prodotto effetti facendo abbassare i prezzi ma non ovunque e non di molto.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Per cercare di capire questa altalena dei prezzi e di come il prezzo che leggiamo al distributore viene a formarsi, questa mattina, abbiamo ospitato in diretta Nino Marone, titolare di una rete di distribuzione di carburanti in provincia di Salerno e presidente provinciale di Confcommercio.
Ascolta
Nino Marone su come si forma prezzo carburante
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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