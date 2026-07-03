Caporalato, 24 tra decessi e infortuni nella Piana del Sele in meno di due anni. Le dichiarazioni dell’onorevole Mari

La commissione parlamentare d’inchiesta sullo sfruttamento e sicurezza nei luoghi di lavoro ha voluto dedicare due giornate al fenomeno del caporalato in agricoltura e nel Sud.
La scelta di Amendolara e della Piana del Sele, nella giornata di ieri, è particolarmente significativa perché mette assieme il luogo di una strage evidentemente connessa al caporalato e un territorio segnato dallo stesso fenomeno che è necessario mettere sotto osservazione.
Tra le informazioni acquisite dalla commissione nella tappa salernitana, l’onorevole salernitano Franco Mari cita anche il report del prof. Gennaro Avallone dell’Università di Salerno che ha censito ben 24 episodi tra decessi e infortuni sul lavoro che hanno coinvolto cittadini stranieri tra novembre 2024 e aprile 2026 nella Piana del Sele e più in generale in provincia di Salerno. Episodi che non rappresentano la totalità dei casi ma solo quelli menzionati dai media locali.
I casi documentati mostrano una ricorrenza significativa di incidenti stradali, in particolare investimenti di lavoratori costretti a spostarsi in bicicletta lungo arterie pericolose come la SS18 o le strade provinciali, in assenza di trasporti pubblici e di servizi di trasporto predisposti dalle aziende agricole.
Diversi episodi riguardano poi morti o gravi incidenti in contesti produttivi, in particolare nel settore agricolo e nello smaltimento illecito dei rifiuti operato dalle stesse aziende. Altri episodi riguardano inoltre persone senza fissa dimora o costrette in condizioni di marginalità: uomini trovati morti in strada, in abitazioni precarie o in luoghi isolati, talvolta senza essere immediatamente identificati. In alcuni casi le cause restano incerte, tra incidenti, malori, suicidi o possibili responsabilità di terzi. Non mancano infine episodi di violenza o forte allarme sociale, come gli spari contro un centro di accoglienza per migranti ad Agropoli o il ritrovamento di corpi in circostanze sospette.
Dal report del prof. Gennaro Avallone emerge anche, dati alla mano, che il Decreto flussi, si sta rivelando un dispositivo che produce nuova irregolarità.
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