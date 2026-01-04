Capannone distrutto da un incendio a Pontecagnano Faiano

Un incendio di vaste proporzioni ieri sera ha interessato il capannone dell’attività commerciale cinese “Mercatone 99”, in via Vespucci, a Pontecagnano Faiano.
Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, distruggendola. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.
Non si registrano feriti, l’attività era infatti chiusa al momento dell’incendio. Da chiarire le cause del rogo.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.