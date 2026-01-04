Capannone distrutto da un incendio a Pontecagnano Faiano

04/01/2026 Cronaca
Un incendio di vaste proporzioni ieri sera ha interessato il capannone dell’attività commerciale cinese “Mercatone 99”, in via Vespucci, a Pontecagnano Faiano.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, distruggendola. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Non si registrano feriti, l’attività era infatti chiusa al momento dell’incendio. Da chiarire le cause del rogo.

