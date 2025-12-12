Capaccio Paestum, scoperto mercato della droga. 18 arresti in un blitz dei carabinieri

Diciotto arresti sono stati eseguiti all’alba di oggi dai carabinieri tra le province di Salerno e di Napoli di cui 11 in carcere e 7 ai domiciliari. Gli indagati avrebbero posto in essere una rete di spaccio con base a Capaccio Paestum, rifornita da persone provenienti dal Napoletano.
Uno degli indagati sarebbe stato anche sequestrato dal gruppo dei fornitori per non aver onorato un debito per forniture di droga, per un importo compreso tra i 20mila e i 44mila euro, sotto la minaccia di un’arma da fuoco. Alcuni indagati avrebbero messo in circolazione, sempre a Capaccio Paestum, anche delle banconote false. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate banconote contraffatte, 270 grammi di cocaina e hashish e 245mila euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Inoltre dalle indagini è emerso che due degli indagati, dopo aver favorito e sfruttato l’attività di prostituzione di alcune donne che avveniva in una struttura turistica, al rifiuto di una di loro di proseguire l’attività di prostituzione e di corrisponderne i ricavi, l’hanno minacciata, richiedendole il pagamento della somma di 300 euro per l’occupazione di un’abitazione, per poi sottrarle il telefono cellulare restituito soltanto dopo che la donna ha consegnato la suindicata somma di denaro.
