Capaccio Paestum, riapre il Museo di Hera Argiva alla foce del fiume Sele

Dopo undici anni di chiusura al pubblico, uno dei luoghi più significativi dell’antica Poseidonia torna finalmente accessibile.
Il Santuario di Hera Argiva sul fiume Sele, chiuso dal 2014 dopo una violenta esondazione del fiume, riapre grazie a un importante progetto di valorizzazione promosso dai Parchi archeologici di Paestum e Velia. Il complesso ha rappresentato per secoli un punto di riferimento religioso e culturale. Oggi, dopo oltre un decennio di inaccessibilità, il Santuario torna a essere fruibile. La riapertura stamane, con il nuovo percorso “Il tempio al confine – Hera e il paesaggio del Sele”.
Il percorso si sviluppa all’interno di un’area di oltre 41.000 metri quadrati. Elemento centrale del progetto è il Giardino di Hera, uno spazio vegetale costruito sulla base delle essenze documentate nel santuario antico.
L’area archeologica e “il Giardino di Hera” saranno visitabili ogni sabato alle ore 11.00 e domenica alle ore 15, accompagnati dalle visite guidate a cura dei volontari del Servizio Civile formati dai Parchi. L’ingresso, su prenotazione, è incluso nel biglietto dei Parchi archeologici di Paestum e Velia e nell’abbonamento Paestum &Velia.
