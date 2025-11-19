Capaccio Paestum, procedono le attività che stanno interessando via Italia ‘61 

19/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Proseguono secondo calendario a Capaccio Paestum i lavori di riqualificazione di via Italia ’61, nell’ambito del progetto di Rigenerazione Urbana finanziato con 5,5 milioni di euro del PNRR, con la realizzazione della nuova pavimentazione in pietra lavica.

Procedono come da cronoprogramma anche i lavori di rifacimento e riqualificazione dei marciapiedi di viale della Repubblica, strada che attraversa Capaccio Scalo e lungo il cui percorso sono presenti importanti servizi ed attività. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Lo rende noto il sindaco Gaetano Paolino, spiegando che sta seguendo personalmente l’avanzamento di tutte le opere pubbliche, in quanto, ricorda, “ci sono tanti cantieri da portare avanti, altri da completare e nuovi interventi da avviare. I cittadini hanno il diritto di avere risposte concrete, e il nostro impegno va in questa direzione”. Nei prossimi mesi è intenzione dell’amministrazione puntare su obiettivi strategici come la soluzione del problema acqua al capoluogo, il completamento dell’asilo al Rettifilo, il cinema, piazza Caputaquis, il sottopasso, gli immobili a Gromola, le cupole geodetiche a Licinella e Gromola, oltre a nuovi interventi per la sicurezza stradale.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento