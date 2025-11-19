Capaccio Paestum, procedono le attività che stanno interessando via Italia ‘61 

Proseguono secondo calendario a Capaccio Paestum i lavori di riqualificazione di via Italia ’61, nell’ambito del progetto di Rigenerazione Urbana finanziato con 5,5 milioni di euro del PNRR, con la realizzazione della nuova pavimentazione in pietra lavica.
Procedono come da cronoprogramma anche i lavori di rifacimento e riqualificazione dei marciapiedi di viale della Repubblica, strada che attraversa Capaccio Scalo e lungo il cui percorso sono presenti importanti servizi ed attività.
Lo rende noto il sindaco Gaetano Paolino, spiegando che sta seguendo personalmente l’avanzamento di tutte le opere pubbliche, in quanto, ricorda, “ci sono tanti cantieri da portare avanti, altri da completare e nuovi interventi da avviare. I cittadini hanno il diritto di avere risposte concrete, e il nostro impegno va in questa direzione”. Nei prossimi mesi è intenzione dell’amministrazione puntare su obiettivi strategici come la soluzione del problema acqua al capoluogo, il completamento dell’asilo al Rettifilo, il cinema, piazza Caputaquis, il sottopasso, gli immobili a Gromola, le cupole geodetiche a Licinella e Gromola, oltre a nuovi interventi per la sicurezza stradale.
