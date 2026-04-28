Capaccio Paestum, nuove opere pubbliche: doppia inaugurazione tra riqualificazione urbana e sport

Prosegue il programma di valorizzazione del territorio promosso dall’amministrazione comunale di Capaccio Paestum. Nei prossimi giorni sono infatti in calendario due importanti inaugurazioni di opere pubbliche recentemente ultimate, destinate a migliorare la qualità degli spazi urbani e dei servizi per i cittadini.
Il primo appuntamento è fissato per sabato 2 maggio, alle 16, a Capo di Fiume, dove sarà inaugurata la nuova piazzetta, oggetto di un intervento di riqualificazione complessiva. L’area, estesa per circa 2.360 metri quadrati, è stata completamente rinnovata insieme alle strade e agli spazi circostanti, restituendo decoro e funzionalità a una zona di particolare rilevanza per residenti e visitatori.
Secondo momento inaugurale mercoledì 6 maggio, alle 9.45, nei pressi del plesso scolastico di Torre/Licinella, con il taglio del nastro della nuova cupola geodetica. L’intervento ha riguardato sia la realizzazione della struttura sia la sistemazione delle aree esterne. Si tratta di una soluzione architettonica innovativa, capace di offrire ampi spazi senza l’ingombro di pilastri, particolarmente adatta per le attività sportive.
La nuova struttura rappresenta un importante punto di riferimento per l’istituto scolastico e per l’intera comunità locale, contribuendo ad ampliare l’offerta di spazi dedicati allo sport e all’aggregazione.
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