Capaccio Paestum, maltempo, comune potrebbe chiedere stato di calamità 

16/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Il comune di Capaccio Paestum sta valutando la richiesta alle istituzioni competenti dello stato di calamità naturale dopo i danni causati dal maltempo delle ultime settimane.

Le piogge hanno causato danni su buona parte del litorale salernitano, da Salerno fino al Golfo di Policastro, e anche la fascia costiera della cittadina dei templi ha subito gravi danni che hanno riguardato soprattutto gli stabilimenti balneari.

In una nota il sindaco Gaetano Paolino esprime solidarietà e vicinanza ai titolari degli stabilimenti balneari, annunciando che “l’amministrazione sta monitorando con attenzione la situazione al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per richiedere agli enti competenti il riconoscimento dello stato di calamità naturale”.

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

