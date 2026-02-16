Capaccio Paestum, maltempo, comune potrebbe chiedere stato di calamità 

Il comune di Capaccio Paestum sta valutando la richiesta alle istituzioni competenti dello stato di calamità naturale dopo i danni causati dal maltempo delle ultime settimane.
Le piogge hanno causato danni su buona parte del litorale salernitano, da Salerno fino al Golfo di Policastro, e anche la fascia costiera della cittadina dei templi ha subito gravi danni che hanno riguardato soprattutto gli stabilimenti balneari.
In una nota il sindaco Gaetano Paolino esprime solidarietà e vicinanza ai titolari degli stabilimenti balneari, annunciando che “l’amministrazione sta monitorando con attenzione la situazione al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per richiedere agli enti competenti il riconoscimento dello stato di calamità naturale”.
