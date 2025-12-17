Capaccio Paestum, fitto programma di interventi sulla sicurezza stradale 

Il comune di Capaccio Paestum punta sulla sicurezza stradale attraverso un fitto programma di interventi, alcuni delle quali in corso.
Lo rende noto il sindaco Gaetano Paolino, spiegando che è stata ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale, che sono operativi i lampeggianti esistenti (e non funzionanti) posizionati in diverse intersezioni stradali individuate come ad alto rischio, e sono stati potenziati gli attraversamenti pedonali
Nei prossimi giorni, saranno effettuati lavori per l’installazione di dossi su strade ad alto rischio. I lavori interesseranno: l’intersezione tra Via Laghetto e Via Magna Graecia; l’intersezione tra Via Quistione I, Via Quistione II e Viale della Repubblica; l’intersezione tra Via Quistione I e la SP 175; l’intersezione tra Via Gueglia e Viale della Repubblica.
“Garantire la sicurezza dei cittadini è un dovere imprescindibile – afferma il sindaco Paolino – Il piano di riqualificazione della segnaletica e l’installazione di nuovi dispositivi di moderazione della velocità e messa in sicurezza delle intersezioni ad alta incidentalità rappresentano un investimento concreto per la tutela di tutti”, conclude.
